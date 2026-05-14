"È stata una serata speciale - ha spiegato Fabio Marzufero, ideatore dell'evento insieme all'educatore Cristian Rivolta - pensata per creare più fiducia, forza e consapevolezza a chi nella vita è meno fortunato. Sappiamo che il contatto umano è fondamentale e dare parola a chi deve affrontare quotidianamente delle difficoltà, facendo raccontare le loro storie ed esperienze, è d'aiuto alle famiglie che convivono con la disabilità perché riesce a donare forza, coraggio e dignità e che si può vivere una vita appagante anche con una disabilità".