Nonna Joy a 96 anni conquista il mondo e visita i sette continenti col nipote: "Vecchia mia, ce l'hai fatta"
A 91 anni ha preso per la prima volta il passaporto, senza immaginare che nel giro di appena cinque anni avrebbe viaggiato più che in tutta la sua lunga vita
A 96 anni Joy, conosciuta sui social come Nonna Joy, insieme al nipote Brad Ryan ha completato un'impresa eccezionale: visitare tutti e sette i continenti. Il viaggio si è concluso nell'autunno del 2026 con l'arrivo in Australia, ultima destinazione di un percorso che ha portato la coppia in Nord America, Sud America, Europa, Asia, Africa, Oceania e persino in Antartide. Un risultato che ha un significato ancora più speciale se si pensa che Joy ha preso il suo primo passaporto soltanto a 91 anni e cinque anni dopo, si è ritrovata dall'altra parte del mondo.
Dietro le fotografie e i racconti delle loro avventure si nasconde una storia personale fatta di difficoltà, distanze e legami ritrovati. Brad Ryan, oggi 45enne, ha raccontato di aver attraversato un periodo complicato durante la giovinezza. Era un ragazzo riservato, poco incline a uscire e a socializzare, e il rapporto difficile con il padre aveva contribuito ad allontanarlo anche da una parte della famiglia paterna. Dopo la morte del genitore, i rapporti con quei parenti si erano ulteriormente raffreddati. Tra le persone con cui aveva perso i contatti c'era proprio sua nonna Joy.
La svolta è arrivata nel 2015, quando Brad ha deciso di ricostruire quel legame. Per ricominciare a trascorrere del tempo insieme, le ha proposto una visita al Parco nazionale delle Great Smoky Mountains, negli Stati Uniti. Per Joy, che fino a quel momento aveva avuto poche occasioni di viaggiare, è stata un'esperienza capace di aprire nuove prospettive. Per entrambi, invece, quella gita ha rappresentato l'inizio di una relazione ancora più profonda.
Dai parchi nazionali americani ai sette continenti
Quella che inizialmente doveva essere una semplice escursione si è trasformata progressivamente in un progetto molto più ambizioso. La passione di Joy per la scoperta dei luoghi naturali è cresciuta viaggio dopo viaggio. A 93 anni, la donna aveva già raggiunto un altro importante traguardo, visitando tutti e 63 i parchi nazionali degli Stati Uniti. A quel punto, lei e Brad hanno deciso di guardare oltre i confini americani e di spingersi verso destinazioni sempre più lontane. Nel corso delle loro avventure hanno potuto ammirare paesaggi e animali straordinari: dall'aurora boreale in Islanda alle tartarughe giganti delle Galápagos, fino ai pinguini incontrati durante la spedizione in Antartide.
L'Australia l'ultima conquista
Il viaggio attraverso i sette continenti ha trovato il suo epilogo in Australia, dove Joy e Brad sono arrivati nell'autunno del 2026. Per la 96enne si è trattato di un momento carico di emozione. Dopo anni di spostamenti, preparativi e nuove scoperte, finalmente il traguardo era stato raggiunto. Ripensando a quell'istante, Joy ha raccontato di aver pronunciato tra sé e sé una frase semplice, ma piena di significato: "Bene, vecchia mia, alla fine ce l'hai fatta!". Tra le meraviglie naturali che ha potuto ammirare durante i viaggi, Joy ha raccontato di essere rimasta particolarmente colpita dalle cascate.
Il sostegno per viaggiare anche in età avanzata
Un'avventura così impegnativa ha richiesto naturalmente organizzazione, attenzione e una pianificazione accurata, soprattutto considerando l'età di Joy. Per affrontare le tappe internazionali, la coppia ha potuto contare anche sul supporto di professionisti del settore turistico, che li hanno aiutati a organizzare gli spostamenti e gli itinerari, comprese le destinazioni in Thailandia e Australia. Un aiuto importante per rendere i viaggi più agevoli e consentire alla nonna di vivere ogni esperienza con la necessaria attenzione al comfort e alla sicurezza.
In programma anche l'Italia e la Patagonia
La storia di Nonna Joy è diventata un esempio seguito da migliaia di persone sui social, ma il suo significato va ben oltre il numero di Paesi visitati o i record raggiunti. E la coppia di viaggiatori non sembraavere alcuna intenzione di appendere al chiodo le valigie. Tra le prossime destinazioni in programma ci sono proprio l'Italia, prevista per maggio, e la Patagonia, che la coppia vorrebbe raggiungere a novembre, prima del 97esimo compleanno di Joy.