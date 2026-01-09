Quando spegnere le luci del Natale? Ecco perché in molti aspettano la Candelora

Una fine che è anche un passaggio - Oggi, più che una regola fissa, smontare gli addobbi natalizi è diventata una scelta personale. Ma negli ultimi anni, anche complice il desiderio di comfort e atmosfera, non è raro vedere luci decorative restare accese ben oltre il periodo natalizio. Smontare gli addobbi è infatti spesso un momento carico di malinconia perché segna, in modo concreto, la fine di un tempo sospeso. Le luci che si spengono, le palline riposte nelle scatole e l’albero che torna a essere un oggetto qualunque raccontano la chiusura di uno spazio emotivo fatto di attese, incontri e rituali familiari. Smontare gli addobbi significa accettare il ritorno alla normalità e agli impegni quotidiani, lasciando dietro di sé un’atmosfera di calore che, anche solo per qualche settimana, aveva reso le case e le persone un po’ più luminose.