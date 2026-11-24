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Dopo 207 giorni e circa 16mila chilometri, Federico Pagano è arrivato a destinazione. A Tgcom24 racconta alcuni aneddoti e il bagaglio emotivo e culturale che gli ha lasciato questa esperienza: "Ho visto la parte buona del mondo e delle persone"di Giorgia Argiolas
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Dopo 207 giorni e circa 16mila chilometri in sella alla sua bicicletta, il 33enne Federico Pagano, partito da Milano il 25 aprile, è arrivato alla sua destinazione finale: Tokyo. A Tgcom24, che lo aveva intervistato poco dopo l'inizio della sua avventura, ha raccontato le emozioni dell'arrivo, le esperienze vissute e il bagaglio emotivo e culturale che gli ha lasciato questa esperienza. Viaggio che, dice, "mi ha cambiato la vita".
Sono passati più di cinque mesi da quando ci siamo sentiti l'ultima volta. Era giugno ed eri in Turchia, che percorso hai fatto da allora?
Dalla Turchia ho continuato seguendo la costa del Mar Nero, poi sono entrato in Georgia, sono arrivato a Tbilisi e da lì ho dovuto prendere un volo per Aqtau, in Kazakistan, per superare il Mar Caspio (sopra, infatti, c'è la Russia e sarebbe stato un po' complicato passarci, mentre sotto l'Iran, e non era il caso). Dal Kazakistan sono poi andato in Uzbekistan, fino a Samarcanda. Da lì sono salito e ho percorso la valle di Fergana, stando anche in Tagikistan per un paio di giorni, poi sono entrato nuovamente in Uzbekistan, poi in Kirghizistan fino ad arrivare a Biškek, la capitale. Sono poi rientrato in Kazakistan e ho passato il confine con la Cina, ho percorso praticamente tutto il Paese, da un lato all'altro, quindi dalla regione dello Xinjiang, molto particolare per via della grande presenza di minoranze etniche, fino a Pechino, sostanzialmente. Dalla capitale cinese ho dovuto per forza di cose prendere un treno per arrivare a una città portuale perché non avevo più giorni di visto sufficienti. Una volta a destinazione, ho preso il traghetto per la Corea del Sud, dove ho fatto la ciclabile dei Quattro Fiumi, che va da Seul a Busan. Da lì ho preso un altro traghetto per il Giappone, e da Fukuoka, passando per Hiroshima, in circa un mese sono arrivato a Tokyo. Era il 16 novembre, il giorno del mio compleanno.
Che sensazione hai provato quando sei arrivato a Tokyo?
Mi sono commosso, quello che ho fatto è un qualcosa di talmente grande che in realtà neanche me ne rendo conto. Pensare che io e la mia bici dall'Italia siamo arrivati qui è stata una sensazione particolare. Poi quando sono arrivato vicino alla Tokyo Tower, il punto finale che mi ero prefissato e che avevo comunicato sui social, è stato molto bello: c'era un po' di gente che mi aspettava, tra cui mio fratello - che vive qui da qualche mese, infatti ora sono a casa sua -, degli amici, alcune persone che mi seguono tramite i social. Trovare tutti lì mi ha fatto veramente molto piacere e mi sono commosso.
Come ti sei organizzato per la notte dalla Turchia in poi?
Dall'Asia Centrale in poi ho dormito molto più spesso in tenda. Anche se gli uzbeki, i kazaki e i kirghisi sono stati incredibilmente ospitali, mi hanno fatto spesso dormire a casa loro, dandomi quindi anche la possibilità di vedere veramente come vivono le persone lì e di sentirmi un po' parte della famiglia. Però, in generale, ho dormito soprattutto in tenda, dove capitava. In Cina principalmente nei parchi pubblici, dove ci sono dei luoghi in cui normalmente anche i cinesi stessi campeggiano e dove è consentito. Nella regione dello Xinjiang è stato un po' più particolare, perché lì, essendo una regione con tante minoranze etniche, c'è un controllo maggiore da parte della polizia e quindi non era consentito mettersi dove si voleva. La prima notte che ero lì, per esempio, dopo che ho posizionato la tenda in un punto che mi era stato consigliato da una persona del villaggio in cui ero, alle dieci e mezza la polizia è venuta chiedermi chi fossi e mi ha spiegato che non era consentito campeggiare. In generale, nei miei primi giorni nello Xinjiang ci sono stati un po' di problemi con la polizia, che tra l'altro era spesso dietro di me pure quando pedalavo, anche per quaranta, cinquanta chilometri di fila. Mi seguivano e poi a un certo punto mi fermavano per un controllo dei documenti. Ci tengo a dire che comunque sono sempre stati estremamente gentili, disponibili, dicevano che lo facevano per la mia sicurezza. Io, dal canto mio, ho sempre cercato di rispettare le regole e di essere collaborativo. Poi comunque ho capito che era possibile dormire nei parchi pubblici.
Hai visitato diversi Paesi. Ce n'è uno che ti ha colpito in modo particolare?
La Cina. La Cina è stata la scoperta più bella di questo viaggio, prendendo in considerazione tanti fattori. C'ero già stato, però attraversare tutto il Paese è stato incredibile, dal punto di vista storico - ho attraversato anche città molto antiche, mi viene in mente Xi'an, andare al Museo dell'Esercito di Terracotta è stato incredibile, uno dei posti più belli che io abbia visto -; delle infrastrutture, con strade quasi perfette in tutto il Paese; della sicurezza e dei prezzi, che sono estremamente bassi in confronto al Giappone, per esempio. E poi le persone: i cinesi sono molto curiosi e, nonostante la barriera linguistica, si comunicava lo stesso. Non mi sono mai sentito solo: mi sono sentito parte del Paese, le persone sono disponibili e vogliono sapere cosa fai, da dove vieni, mi fermavano per fare foto. Ho perso il conto, inoltre, di quante volte mi sono stati offerti cibo e acqua.
Cosa ti porti dietro da questo viaggio?
È un viaggio che mi ha cambiato la vita. Mi ha dato una visione del mondo diversa. Ho sempre detto che viaggiare in bicicletta è il modo migliore di farlo perché ti permette di connetterti con le persone, di vedere realmente un posto, cosa che non puoi fare quando viaggi con l'aereo. Tra l'altro, forse sono stato molto fortunato, ma posso dire che non mi sono mai capitate cose brutte. Sì, ho rischiato molto, magari nelle giornate di pioggia, con il traffico, con le auto, i rischi classici di quando si viaggia in bicicletta. Però, sono stato molto fortunato. Ho sempre visto il bello dei posti e la bontà degli abitanti. Mi ricorderò per sempre e mi ha toccato molto la generosità delle persone che, pur non conoscendomi, mi hanno offerto di tutto, mi hanno fatto sentire a casa, non mi hanno mai fatto sentire solo. Pur essendo in viaggio da solo con la mia bici, mi sono bastati anche gli sguardi, i bambini che mi inseguivano per darmi la mano oppure le persone che mi fermavano per chiacchierare o per fare delle foto per sentirmi in compagnia. Anche se si è trattato di momenti brevi, mi hanno regalato delle emozioni forti. Quindi, quello che mi porto dietro da quest'avventura è che mi ha fatto vedere la parte buona del mondo, la parte bella delle persone.
Qual è stato il momento più difficile?
A parte le giornate di salita (3.500 in Cina e 3.200 in Kirghizistan) o le pedalate sotto la pioggia, non ci sono stati momenti difficili. Non ho mai pensato di mollare in questo viaggio, non c'è mai stato un momento in cui mi sono pentito di averlo fatto o di pensare di non riuscire a proseguire. Certo, sono sempre stato molto responsabile: in Uzbekistan, ad esempio, mi sono svegliato con la febbre, non mi sentivo di pedalare, non stavo bene e mi sono fatto dare un passaggio da un camionista perché mi trovavo in un posto in cui non potevo fermarmi. Una soluzione l'ho sempre trovata e le persone mi sono sempre venute in soccorso, anche nel posto più sperduto. Momenti di difficoltà reali non ce ne sono stati perché ho veramente avuto un aiuto enorme dalle persone incontrate. Ho sperimentato molta solidarietà. Questa cosa è stata molto bella.
Quello più spaventoso?
Cercavo sempre ospitalità, quindi avevo un trucchetto: quando andavo a mangiare qualcosa, parlavo con le persone, raccontavo del viaggio e dicevo che cercavo un posto dove dormire, dove mettermi con la tenda e poi a volte qualcuno diceva: "Ti ospito io". Così mi è capitato in un villaggio, non so neanche dove di preciso, in Turchia. Un signore, con cui avevo parlato un po', mi ha offerto ospitalità. Era un po' strano, però ho accettato e sono andato a casa sua: aveva un appartamento al piano di sopra e un piano terra con un magazzino. Siamo stati insieme sul terrazzino fino alle 22:30/23, poi lui mi ha detto di sistemarmi dove preferivo per dormire. Io mi sono messo su un divano in una stanza. Lui, però, non ha mai dormito: all'1/1:30, sentivo che si muoveva in casa, saliva, scendeva e colpiva col martello qualcosa nel magazzino. Non ho ben compreso cosa. A un certo punto, alle 2 circa, è entrato di colpo in stanza, ha preso un bicchiere di sale da un sacco e se n'è andato, dicendomi: "Sleep, sleep (dormi, dormi, ndr)". Alle 2:30/3, è arrivata un'auto, che ha parcheggiato fuori e dalla quale sono usciti due uomini, che poi sono entrati in casa. Io mi trovavo dentro quell'abitazione, in un villaggio sperduto, fuori era tutto buio, non c'era l'illuminazione ed eravamo molto vicino alla strada statale, quindi non potevo neanche prendere la bici e andarmene. Quando sono entrati i due uomini ho pensato: "Che cosa succede adesso?" Mi sono sentito un po' in ansia, non ho dormito nulla quella notte. Fortunatamente, non è successo nulla. Dopo una mezz'oretta, i due se ne sono andati, l'uomo è rimasto comunque sveglio fino alle 5 del mattino, quando è entrato in stanza per dirmi che sarebbe andato al lavoro. Mi ha lasciato le chiavi di casa e mi ha detto: "Se vuoi farti una doccia, falla". Non ho toccato niente perché la casa era abbastanza sporca. Alle 5/5:30, ho preso tutto e sono partito, tutto sommato alla fine non era una persona cattiva, però la situazione in cui mi sono trovato era strana. Durante la notte pensavo: "Se mi succede qualcosa qui chi mi trova? Cosa faccio?".
Quello più commovente?
Ce ne sono stati diversi. Sicuramente, il viaggio in traghetto dalla Corea del Sud al Giappone perché è stato il momento in cui mi sono reso conto che ce l'avevo fatta, che ero arrivato in Giappone, è stato commovente. Poi l'arrivo a Tokyo perché è stata proprio la realizzazione, la conclusione del viaggio. E ancora in Uzbekistan, quando me ne sono andato dalla casa di una famiglia in cui sono stato ospite per due notti insieme a un altro cicloviaggiatore con cui ho fatto un tratto nel Paese, Gianni: una bambina della famiglia, di 10 anni, ci ha regalato un disegno con i nostri nomi, la bici e delle parole carine. Quasi non volevo partire. E poi sempre questa bambina mi ha regalato una pallina che da allora porto sempre con me. Mi sono commosso anche in Grecia, quando mi è stata offerta l'ospitalità da una famiglia e non me l'aspettavo. Ci sentiamo tuttora.
Il più divertente?
Non mi viene in mente un momento preciso, ma con l'altro cicloviaggiatore di cui parlavo e con cui ho fatto un tratto di strada in Uzbekistan ho condiviso e ho vissuto tanti momenti divertenti, tante risate.
Quando ci eravamo sentiti mi avevi detto che avevi un budget di circa 3mila euro, sei riuscito a rispettarlo?
Assolutamente no (ride, ndr), ho sforato e mi sono reso conto che 3mila euro erano pochi. Ho speso il doppio, 6mila euro in tutto il viaggio utilizzati per cibo, acqua, per gli ostelli qualche volta, per l'estensione del visto in Cina, per l'aereo, per il casco e per i traghetti Cina-Corea del Sud e Corea del Sud-Giappone.
La bici è stata la tua compagna di viaggio, riutilizzeresti lo stesso mezzo e hai in programma altri viaggi?
Sì, riutilizzerei la bicicletta assolutamente, mi sono reso conto che già ora mi manca pedalare e sono fermo da soli cinque giorni. Infatti, sto pensando di fare dei giri qui a Tokyo in bici. E sì, ho in programma di fare altri viaggi in bicicletta, vorrei fare il Giappone, dalla parte più a nord alla parte più a sud; il giro dell'isola di Taiwan e vorrei tornare in Cina per vedere anche zone diverse, come la parte sud che confina con il Vietnam. Il primo viaggio che vorrei fare, però, è il Giappone in bici.
Cosa farai adesso?
Durante questo viaggio ho fatto il content creator: ho pubblicato video ogni giorno, risposto ai messaggi, mostrato luoghi e mi sono reso conto che tante persone mi hanno seguito. Ho scoperto che è qualcosa che mi piace fare, quindi sicuramente vorrò continuare a fare contenuti sui social, sempre a tema viaggi, che siano non solo in bicicletta, ma anche da normale turista. Inoltre, vorrei organizzare viaggi per italiani qui in Giappone e non solo, magari anche in Corea e Cina. Vorrei riuscire a fare l'accompagnatore di viaggi. Adesso la sfida è quella di riuscire a tornare a vivere qui, in Giappone (ci ho già vissuto circa due anni), lavorando, appunto, nel turismo.
Quando tornerai in Italia?
Devo ancora prenotare, ma dovrei tornare verso la metà di dicembre, prima di Natale sarò a Milano.
Che sensazione provi nel pensare che tornerai in Italia?
Non ci sto pensando, sinceramente. In questo viaggio ho imparato a vivere nel presente. Al futuro ci penso, ma non troppo, però mi rendo conto che comunque prima o poi dovrò tornare, appunto tra tre settimane. Sarà strano, sarà difficile sicuramente, un po' traumatico magari all'inizio, però sono anche consapevole che comunque la mia vita è cambiata. Ho fatto un'esperienza incredibile, che non è da tutti, che mi ha dato tantissimo; ci sono tante persone che mi seguono, che hanno viaggiato con me virtualmente e quindi so che dovrò continuare a viaggiare, creare contenuti, cercare di essere di ispirazione, mostrare cose belle, far vedere parti di mondo che magari molte persone non hanno mai visto o che non conoscevano prima. Continuerò sicuramente a fare questo, se ne avrò la possibilità, anche perché non mi ci vedo adesso a tornare in Italia a fare un lavoro completamente diverso da quello che è creare e organizzare viaggi o accompagnare persone in viaggio. Questo è quello che vorrei fare ed è quindi quello che cercherò di fare.