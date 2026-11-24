Cercavo sempre ospitalità, quindi avevo un trucchetto: quando andavo a mangiare qualcosa, parlavo con le persone, raccontavo del viaggio e dicevo che cercavo un posto dove dormire, dove mettermi con la tenda e poi a volte qualcuno diceva: "Ti ospito io". Così mi è capitato in un villaggio, non so neanche dove di preciso, in Turchia. Un signore, con cui avevo parlato un po', mi ha offerto ospitalità. Era un po' strano, però ho accettato e sono andato a casa sua: aveva un appartamento al piano di sopra e un piano terra con un magazzino. Siamo stati insieme sul terrazzino fino alle 22:30/23, poi lui mi ha detto di sistemarmi dove preferivo per dormire. Io mi sono messo su un divano in una stanza. Lui, però, non ha mai dormito: all'1/1:30, sentivo che si muoveva in casa, saliva, scendeva e colpiva col martello qualcosa nel magazzino. Non ho ben compreso cosa. A un certo punto, alle 2 circa, è entrato di colpo in stanza, ha preso un bicchiere di sale da un sacco e se n'è andato, dicendomi: "Sleep, sleep (dormi, dormi, ndr)". Alle 2:30/3, è arrivata un'auto, che ha parcheggiato fuori e dalla quale sono usciti due uomini, che poi sono entrati in casa. Io mi trovavo dentro quell'abitazione, in un villaggio sperduto, fuori era tutto buio, non c'era l'illuminazione ed eravamo molto vicino alla strada statale, quindi non potevo neanche prendere la bici e andarmene. Quando sono entrati i due uomini ho pensato: "Che cosa succede adesso?" Mi sono sentito un po' in ansia, non ho dormito nulla quella notte. Fortunatamente, non è successo nulla. Dopo una mezz'oretta, i due se ne sono andati, l'uomo è rimasto comunque sveglio fino alle 5 del mattino, quando è entrato in stanza per dirmi che sarebbe andato al lavoro. Mi ha lasciato le chiavi di casa e mi ha detto: "Se vuoi farti una doccia, falla". Non ho toccato niente perché la casa era abbastanza sporca. Alle 5/5:30, ho preso tutto e sono partito, tutto sommato alla fine non era una persona cattiva, però la situazione in cui mi sono trovato era strana. Durante la notte pensavo: "Se mi succede qualcosa qui chi mi trova? Cosa faccio?".