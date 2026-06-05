I "gifted", una sfida anche per i genitori | Una mamma: "Impariamo a guardare il mondo con i loro occhi"

"Ero davvero contenta del suo interesse per le cose – ci racconta Agnese. Sia io che il papà siamo molto curiosi e amanti del sapere e inizialmente ho pensato fosse solo il riflesso dell'ambiente familiare in cui Alice era immersa quotidianamente". Qualche dubbio in più è comparso durante la scuola dell’infanzia. Alice ha sostanzialmente iniziato al secondo anno, visto che il primo anno il Covid ha quasi azzerato la frequenza. "Dopo qualche mese mi sono accorta che la bambina mostrava segni di malessere, tornava a casa da scuola sempre insoddisfatta, mi raccontava che non giocava con nessuno perché i giochi dei compagni non le interessavano".