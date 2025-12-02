Lucca, una città che cresce e sorprende

Allo stesso modo, la città conferma il suo impegno nella tutela e valorizzazione della propria tradizione e vocazione commerciale, attraverso la scelta di promuovere Registro De.C.O. Lucca, cioè il registro dei prodotti e delle tradizioni agroalimentari che testimoniano l’autenticità del territorio, e istituire l’Albo dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane di Lucca. Con queste iniziative, Lucca intende riconoscere e promuovere le attività, artigiane e di somministrazione che da decenni – spesso da generazioni – operano con continuità nel territorio, mantenendo vivi saperi, tradizioni e le identità delle comunità locali. Grazie all’iscrizione nell’Albo, queste botteghe storiche acquisiscono non solo un riconoscimento ufficiale, ma anche la possibilità di partecipare a circuiti di promozione turistica e a bandi di sostegno, oltre a una visibilità rinnovata a livello regionale e nazionale. In tal modo, il commercio tipico, l’artigianato tradizionale e le imprese familiari diventano parte integrante del racconto urbano di Lucca, contribuendo a rafforzarne l’unicità.