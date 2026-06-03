Il 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta

"Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite, ci ricorda l'importanza della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile ed ecologico. La Federazione lavora costantemente perché sempre più persone possano scegliere di andare a scuola, al lavoro o muoversi in città pedalando in sicurezza. Affianchiamo comuni, istituzioni e aziende nello sviluppo di politiche e progetti che incentivino la mobilità attiva e una diversa cultura della strada", ha dichiarato Luigi Menna, presidente Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).