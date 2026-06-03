Il 3 giugno si celebra la Giornata mondiale della bicicletta. Istituita nel 2018 dalle Nazioni Unite, è un modo per richiamare "l'attenzione sui vantaggi dell'utilizzo della bicicletta: un mezzo di trasporto semplice, economico, pulito e sostenibile dal punto di vista ambientale", si legge proprio sul sito dell'Onu.
"Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite, ci ricorda l'importanza della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile ed ecologico. La Federazione lavora costantemente perché sempre più persone possano scegliere di andare a scuola, al lavoro o muoversi in città pedalando in sicurezza. Affianchiamo comuni, istituzioni e aziende nello sviluppo di politiche e progetti che incentivino la mobilità attiva e una diversa cultura della strada", ha dichiarato Luigi Menna, presidente Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta).
Qualche dato
In una nota, Fiab ha spiegato che "nel primo semestre del 2025 gli spostamenti in bicicletta e la micromobilità hanno superato per la prima volta il 5% del totale di quelli quotidiani, registrando una crescita significativa rispetto al periodo pre-Covid. È aumentata, inoltre, la propensione degli italiani a utilizzare ogni giorno la bici, soprattutto nei tragitti brevi urbani, di cui infatti oltre l'81% avviene entro i 10 chilometri: uno scenario in cui la bicicletta rappresenta sempre più una valida alternativa all'auto privata".