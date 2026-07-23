E' la Giornata mondiale dei nonni, i supereroi senza mantello che salvano le famiglie

Benessere psicologico - Il legame tra nonni e nipoti, però, non è solo una questione pratica. Numerosi studi mostrano che una relazione stabile con i nonni favorisce il benessere emotivo dei bambini, rafforza il senso di appartenenza familiare e contribuisce alla trasmissione di valori, tradizioni e memoria. Per gli anziani, allo stesso tempo, mantenere un rapporto attivo con i nipoti è associato a una maggiore partecipazione sociale e a benefici per il benessere psicologico. Naturalmente anche questa figura sta cambiando. I nonni di oggi sono spesso ancora nel pieno della vita lavorativa, viaggiano, fanno sport e hanno una vita sociale intensa. Eppure continuano a ritagliarsi uno spazio fondamentale per i nipoti. L'Istat rileva infatti che, una volta terminata l'attività lavorativa, quasi quattro nonni su dieci si occupano in modo sistematico dei bambini mentre i genitori lavorano, confermando quanto la disponibilità di tempo incida sulla possibilità di offrire aiuto concreto.