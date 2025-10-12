Otto funghi matsutake venduti all'asta in Giappone per 4.850 euro

Hanno un cappello che va dal marrone chiaro al marrone scuro, con un diametro che può variare da 6 a 20 centimetri e un gambo solido per consistenza. Dall'odore intenso e fruttato, hanno proprietà nutrizionali e medicinali, perché ricchi di magnesio, potassio e acido folico, e sono considerati benefici per il sistema immunitario e per il controllo di colesterolo e glicemia.