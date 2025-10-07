Grappolo record di quasi sette chili alla sagra dell'uva di Rutigliano, nel Barese

Della varietà Navsel bianca senza semi è il primo classificato al concorso indetto dalla manifestazione giunta alla sua 61esima edizione
Con quasi sette chili di peso, per la precisione 6,625, si è classificato primo al Concorso del Grappolo Gigante, organizzato nel corso della 61esima Sagra dell'Uva di Rutigliano, nel Barese. Il grappolo da record è della varietà Navsel bianca senza semi ed è stato prodotto nei vigneti dell'azienda locale Agrimessina.
"Che spettacolo di grandezza! - hanno commentato gli organizzatori. - I nostri produttori si sono superati, dimostrando la maestria e la passione necessarie per coltivare grappoli di dimensioni eccezionali". "Il Concorso del Grappolo Gigante è la celebrazione di questa eccellenza. È un evento in cui la qualità e le dimensioni della nostra uva superano ogni aspettativa", la conclusione.
La sagra dell'Uva di Rutigliano è una manifestazione storica, dedicata alla celebrazione dell'uva da tavola nel cuore del Sud Est Barese, che tiene insieme le innovazioni richieste dai mercati, innovazioni presenti anche in Puglia con le sperimentazioni in campo delle uve senza semi.
