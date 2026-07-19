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Moda e caldo record, svolta "casual" negli uffici pubblici di Tokyo: dipendenti in pantaloncini

Partita la campagna estiva "Cool Biz" per affrontare le temperature roventi nei luoghi di lavoro, ma...

19 Lug 2026 - 11:41
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