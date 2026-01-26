1 di 12
Milano, svelato il treno di cioccolato più lungo del mondo: è lungo 55 metri e pesa 28 quintali

La presentazione in piazza Lombardia. La gigantesca opera è stata realizzata da una squadra di cioccolatieri italiani e maltesi

26 Gen 2026 - 17:01
Ai piedi di Palazzo Lombardia a Milano è stata presentata la scultura di cioccolato più lunga del mondo. Il treno, lungo 55 metri e pesante 28 quintali, è stato misurato dai giurati del Guinnes world record che hanno dichiarato il suo primato mondiale. A ricevere il premio, i rappresentanti di tutti i pasticcieri e cioccolatieri che hanno partecipato all'impresa titanica.

