Portare nelle proprie dimore un pezzo di storia del costume e dell’ospitalità italiana: è il fascino raro dell’asta dedicata agli arredi dell’Hotel Principe di Savoia di Milano, in programma dal 9 al 12 dicembre 2026. Curata da San Luca Casa d’Aste, l’iniziativa si inserisce nel progetto di rinnovamento dello storico hotel milanese, che chiuderà per circa due anni e mezzo per restauro, offrendo a collezionisti, interior designer e amanti del bello l’opportunità irripetibile di aggiudicarsi una vasta selezione di arredi e dettagli d’autore che hanno fatto da quinta a quasi cent’anni di vita mondana e culturale.