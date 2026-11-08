Kate e William diventano torte (a grandezza naturale) al Cake  International di Birmingham

William e Kate﻿ belli e anche buoni da mangiare. Alla Cake International di Birmingham le statue a grandezza naturale del principe e della principessa del Galles sono state le protagoniste indiscusse tra le migliaia di opere esposte all'evento, uno dei più grandi al mondo dedicati alla decorazione e alla pasticceria. A crearli è stata Emma Jayne uno dei nomi più celebrati nel cake design. Tre mesi di lavoro, 60 kg di pasta di zucchero e 20 kg di cioccolato plastico impiegati per realizzare la scultura. I corpi della coppia reale sono stati realizzati con marshmallow e riso soffiato, per poi essere ricoperti di pasta di zucchero, e moltissime ore sono state dedicate al perfezionamento dei tratti del viso, e degli abiti pieni di dettagli. Una vera e propria opera d'arte, insomma, esposta su una replica del balcone di Buckingham Palace in occasione dell'inaugurazione dell'evento al Nec, alle porte di Birmingham. Nata nel 1994, gli organizzatori la descrivono come la più grande fiera al mondo, dedicata alla decorazione di torte e alla pasticceria.