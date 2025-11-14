Disgrafia, le caratteristiche e gli elementi che consentono di valutarla

Mi capita a volte di sentire alcuni genitori parlare di disgrafia a proposito della scrittura del loro bambino o di un compagno di classe. Solo in alcuni casi è però corretto usare questo termine per indicare una scrittura incerta e incomprensibile. È giusto quando il bambino non presenta un deficit neurologico o una carenza intellettiva, ma scrive in modo incomprensibile o con grande lentezza. Diverso è il discorso se il bambino ha un deficit neurologico o intellettivo, che si riflette anche sul suo modo di scrivere. La disgrafia, che significa appunto disturbo nella scrittura, ha alla base disturbi di vario tipo e si manifesta attraverso una molteplicità di segni.