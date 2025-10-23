Oroscopo, dimmi che segno sei e ti dirò come parcheggi

Uno studio rivela che anche il modo in cui posteggiamo l'auto è scritto nelle stelle
© Istockphoto
Parcheggiare è un'arte e come ogni forma d'arte ha infinite sfumature. C'è chi la interpreta con precisione chirurgica, chi con disinvoltura spavalda, chi con ansia da prestazione. Ma avete mai pensato che il vostro modo di posteggiare potrebbe avere meno a che fare con la scuola guida e più con l'oroscopo? Sì, avete letto bene. Secondo un recente studio condotto da Parclick.it, l'app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le stelle non solo ci influenzano in amore, lavoro e salute, ma anche quando ci troviamo a combattere per un posto libero in centro città.
A quanto pare, il nostro segno zodiacale dice molto più di quanto immaginiamo su come affrontiamo la missione parcheggio. Dalla prudenza quasi zen del Toro all'improvvisazione creativa dei Gemelli, fino alla sfacciata fiducia del Sagittario che, contro ogni logica e legge di Murphy, è convinto di trovare posto sotto casa, gratis e pure all'ombra. Scopriamo, quindi, segno per segno in che modo le stelle influenzano il nostro approggio al posteggio:
Gli Ariete parcheggiano con la stessa energia con cui vivono: senza pensarci due volte. Impulsivi e un po' temerari, vedono uno spazio e si lanciano, anche se per farlo devono compiere una manovra impossibile. Hanno un talento quasi innato nello scovare posti dove gli altri non vedono nulla, anche se la loro impulsività può giocare brutti scherzi. Per l'Ariete, il posto perfetto è quello accanto all'uscita, ideale per ripartire verso la prossima avventura.
2. Toro
3. Gemelli
I Cancro parcheggiano con il cuore. Scelgono posti che evocano ricordi felici. Il loro legame emotivo con i luoghi è così forte che faticano a cambiare, anche se esistono alternative più pratiche. Hanno una memoria fotografica impressionante per ricordare dove hanno lasciato l’auto, anche se il sentimentalismo non sempre coincide con la funzionalità.
I Leone hanno bisogno di essere visti. Per loro parcheggiare è una questione di immagine: l'auto deve essere ben posizionata, in uno spazio ampio e illuminato. Niente angoli bui o sotterranei. La loro debolezza è il bisogno costante di distinguersi, e il posto più visibile del parcheggio è senza dubbio il loro trono ideale.
6. Vergine
7. Bilancia
8. Scorpione
I Sagittario sono ottimisti fino in fondo. Sono convinti che, qualunque cosa accada, troveranno parcheggio in centro un sabato sera. E se non lo trovano, improvvisano. La loro fiducia nell'universo è ammirevole, anche se non sempre efficace. A volte hanno fortuna, altre volte no. Per loro, il posto perfetto è vicino a un nuovo ristorante da scoprire. Tuttavia, gli esperti di Parclick.it consigliano loro di lasciare l'avventura per la meta... non per la ricerca del parcheggio.
10. Capricorno
11. Acquario
12. Pesci