Oroscopo, dimmi che segno sei e ti dirò come parcheggi

I Leone hanno bisogno di essere visti. Per loro parcheggiare è una questione di immagine: l'auto deve essere ben posizionata, in uno spazio ampio e illuminato. Niente angoli bui o sotterranei. La loro debolezza è il bisogno costante di distinguersi, e il posto più visibile del parcheggio è senza dubbio il loro trono ideale.





6. Vergine I Vergine trasformano ogni manovra in un esercizio di precisione. Nessun margine d'errore: se serve, riposizionano l'auto sette volte. Il loro livello di perfezionismo è tale che possono stressarsi se le linee non sono perfettamente dipinte. Ma il loro superpotere è proprio questo: la capacità di far entrare l'auto "a filo millimetrico". Per un Vergine, un posto ben illuminato e perfettamente delimitato non è solo una necessità: è una soddisfazione personale.





7. Bilancia I Bilancia vivono in bilico tra le opzioni. Se hanno davanti due posti simili, possono restare minuti a decidere quale scegliere. Il bisogno di equilibrio li porta a cercare il compromesso ideale tra prezzo, posizione e comodità. Anche se la loro indecisione può essere snervante, hanno un grande talento nel mantenere la calma e persino nel mediare nelle discussioni altrui.





8. Scorpione Gli Scorpione sono strategici per natura. Non parcheggiano mai per caso: hanno sempre un piano. Conoscono i parcheggi segreti e sembrano sapere qualcosa che gli altri ignorano. Si muovono con discrezione, alla ricerca di angoli nascosti ma perfettamente situati. La loro debolezza è la diffidenza: tendono a pensare che gli altri automobilisti siano concorrenti. Per loro, una prenotazione chiara e anticipata è la chiave per mantenere il controllo.