SCRITTO NELLE STELLE

Oroscopo, dimmi che segno sei e ti dirò come parcheggi

Uno studio rivela che anche il modo in cui posteggiamo l'auto è scritto nelle stelle

23 Ott 2025 - 07:10
© Istockphoto

© Istockphoto

Parcheggiare è un'arte e come ogni forma d'arte ha infinite sfumature. C'è chi la interpreta con precisione chirurgica, chi con disinvoltura spavalda, chi con ansia da prestazione. Ma avete mai pensato che il vostro modo di posteggiare potrebbe avere meno a che fare con la scuola guida e più con l'oroscopo? Sì, avete letto bene. Secondo un recente studio condotto da Parclick.it, l'app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le stelle non solo ci influenzano in amore, lavoro e salute, ma anche quando ci troviamo a combattere per un posto libero in centro città.

A quanto pare, il nostro segno zodiacale dice molto più di quanto immaginiamo su come affrontiamo la missione parcheggio. Dalla prudenza quasi zen del Toro all'improvvisazione creativa dei Gemelli, fino alla sfacciata fiducia del Sagittario che, contro ogni logica e legge di Murphy, è convinto di trovare posto sotto casa, gratis e pure all'ombra. Scopriamo, quindi, segno per segno in che modo le stelle influenzano il nostro approggio al posteggio:

1. Ariete

 Gli Ariete parcheggiano con la stessa energia con cui vivono: senza pensarci due volte. Impulsivi e un po' temerari, vedono uno spazio e si lanciano, anche se per farlo devono compiere una manovra impossibile. Hanno un talento quasi innato nello scovare posti dove gli altri non vedono nulla, anche se la loro impulsività può giocare brutti scherzi. Per l'Ariete, il posto perfetto è quello accanto all'uscita, ideale per ripartire verso la prossima avventura.


2. Toro I nati sotto il segno del Toro, al contrario, sono pazienti, metodici e profondamente territoriali. Se trovano il posto ideale, non lo mollano più. Per loro parcheggiare è una questione di comfort: serve spazio, tranquillità e - se possibile - vicinanza al loro ristorante preferito. Difendono il loro posto come se fosse sempre stato loro e faticano ad accettare alternative.


3. Gemelli I Gemelli trasformano ogni ricerca di parcheggio in una partita a scacchi con sé stessi. Inquieti e versatili, oscillano tra mille opzioni: scendere di un piano, girare a destra o tornare indietro. Riescono a tenere tre conversazioni contemporaneamente, mentre fanno manovra e cambiare idea a metà. Per loro, l'ideale sarebbe avere due posti contigui e decidere all'ultimo secondo.

4. Cancro

I Cancro parcheggiano con il cuore. Scelgono posti che evocano ricordi felici. Il loro legame emotivo con i luoghi è così forte che faticano a cambiare, anche se esistono alternative più pratiche. Hanno una memoria fotografica impressionante per ricordare dove hanno lasciato l’auto, anche se il sentimentalismo non sempre coincide con la funzionalità.

5. Leone

 I Leone hanno bisogno di essere visti. Per loro parcheggiare è una questione di immagine: l'auto deve essere ben posizionata, in uno spazio ampio e illuminato. Niente angoli bui o sotterranei. La loro debolezza è il bisogno costante di distinguersi, e il posto più visibile del parcheggio è senza dubbio il loro trono ideale.


6. Vergine I Vergine trasformano ogni manovra in un esercizio di precisione. Nessun margine d'errore: se serve, riposizionano l'auto sette volte. Il loro livello di perfezionismo è tale che possono stressarsi se le linee non sono perfettamente dipinte. Ma il loro superpotere è proprio questo: la capacità di far entrare l'auto "a filo millimetrico". Per un Vergine, un posto ben illuminato e perfettamente delimitato non è solo una necessità: è una soddisfazione personale.


7. Bilancia I Bilancia vivono in bilico tra le opzioni. Se hanno davanti due posti simili, possono restare minuti a decidere quale scegliere. Il bisogno di equilibrio li porta a cercare il compromesso ideale tra prezzo, posizione e comodità. Anche se la loro indecisione può essere snervante, hanno un grande talento nel mantenere la calma e persino nel mediare nelle discussioni altrui.


8. Scorpione Gli Scorpione sono strategici per natura. Non parcheggiano mai per caso: hanno sempre un piano. Conoscono i parcheggi segreti e sembrano sapere qualcosa che gli altri ignorano. Si muovono con discrezione, alla ricerca di angoli nascosti ma perfettamente situati. La loro debolezza è la diffidenza: tendono a pensare che gli altri automobilisti siano concorrenti. Per loro, una prenotazione chiara e anticipata è la chiave per mantenere il controllo.

9. Sagittario

 I Sagittario sono ottimisti fino in fondo. Sono convinti che, qualunque cosa accada, troveranno parcheggio in centro un sabato sera. E se non lo trovano, improvvisano. La loro fiducia nell'universo è ammirevole, anche se non sempre efficace. A volte hanno fortuna, altre volte no. Per loro, il posto perfetto è vicino a un nuovo ristorante da scoprire. Tuttavia, gli esperti di Parclick.it consigliano loro di lasciare l'avventura per la meta... non per la ricerca del parcheggio.


10. Capricorno I Capricorno sono i più pragmatici dello zodiaco. Parcheggiare per loro è un'operazione logica: prezzo, posizione e tempo. Probabilmente hanno una tabella Excel con tutti i parcheggi disponibili e le relative caratteristiche. Non improvvisano e non perdono tempo. Il loro posto ideale è quello che offre il miglior rapporto qualità-prezzo.


11. Acquario Gli Acquario non parcheggiano: innovano. Cercano soluzioni alternative, parcheggi con colonnine di ricarica elettrica, accesso digitale o sensori intelligenti. Sono sempre un passo avanti e vogliono che il luogo in cui lasciano l'auto rispecchi la loro mentalità visionaria. A volte le loro idee possono sembrare eccentriche, ma il loro spirito pionieristico li rende unici. Per loro, i parcheggi più tecnologici sono un vero laboratorio di sperimentazione.


12. Pesci I Pesci si lasciano guidare dall'intuizione. Parcheggiare, per loro, è un'esperienza emotiva. Possono avere un presentimento su un posto o seguire una sensazione... e finire completamente persi tra le colonne. A volte ci azzeccano, altre meno, ma la loro connessione con gli spazi è indiscutibile. Una prenotazione anticipata è la loro ancora ideale per non perdersi nei propri pensieri.

