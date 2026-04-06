E' la carbonara la ricetta di pasta più amata, batte spaghetti con le vongole e ragù

Perché è impossibile resistere - Tra i motivi per cui non si dice mai di no a un piatto di carbonara è perché è golosa ed è buona (63,9%). Tra le altre ragioni per cui si apprezza la carbonara risulta esserci quello perché è un piatto della tradizione 27,2%, dai sapori bilanciati 21,1%, veloce da preparare 18,9%. Segue poi il fatto di essere un'icona in tutto il mondo (16,1%), con tante varianti anche se la ricetta è una sola (12,4%) ed è un piatto della convivialità (12,9%).