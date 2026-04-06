E' la carbonara la ricetta di pasta più amata, batte spaghetti con le vongole e ragù

© Ufficio stampa | La Carbonara di Stendhal Milano
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In occasione del decennale del "Carbonara day" una nuova ricerca analizza i motivi del successo di questo intramontabile piatto: tra tutti la sua golosità che lo rende irresistibile
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E' la carbonara la ricetta di pasta più amata con un gradimento di un 46%, contro il secondo posto degli spaghetti con le vongole (42,6%) e il terzo posto della pasta al ragù (42,5%). A seguire, nella classifica delle ricette preferite dagli italiani ci sono l'amatriciana (29,4%), pomodoro e basilico (29,3%) e la pasta al pesto (27,5%). Il risultato è frutto un'indagine di AstraRicerche commissionata dai pastai di Unione Italiana Food. La ricerca, elaborata nell'anno in cui il "Carbonara Day" ne compie dieci di vita, registra inoltre che la carbonara è la ricetta da 10 e lode per un italiano su due (48,6%) e che piace alla quasi totalità degli italiani: molto per il 62,5% o abbastanza al 30,1%.
Perché è impossibile resistere - Tra i motivi per cui non si dice mai di no a un piatto di carbonara è perché è golosa ed è buona (63,9%). Tra le altre ragioni per cui si apprezza la carbonara risulta esserci quello perché è un piatto della tradizione 27,2%, dai sapori bilanciati 21,1%, veloce da preparare 18,9%. Segue poi il fatto di essere un'icona in tutto il mondo (16,1%), con tante varianti anche se la ricetta è una sola (12,4%) ed è un piatto della convivialità (12,9%).
Il piatto della Capitale - Infine quasi all'unanimità, il 94,3% associa la carbonara al piatto per eccellenza della Capitale e tra le altre convinzioni c'è che la carbonara migliore sia quella mangiata a Roma. A pensarlo sono due italiani su tre (66%).
Unico "difetto"? Non proprio un cibo light - Un piatto spaghetti alla carbonara si parla all'incirca 650 calorie, non male. Dal punto di vista nutrizionale gli spaghetti alla carbonara forniscono un elevato apporto di grassi saturi, lipidi di cui è meglio non abusare per evitare problemi di peso e di salute, tra cui le malattie cardiovascolari. Il consiglio dei nutrizionisti, per chi non vuole sacrificare la linea, è non rinuncia totale ma con qualche accorgimento Sì agli spaghetti alla carbonara preparati secondo la tradizione come primo e secondo piatto. Non superare i 60 grammi a porzione e aggiungere al pasto delle verdure, ricche di acqua e minerali che facilitano i processi digestivi.