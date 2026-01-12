Agatha Christie, non solo esperta di gialli: i tossicologi la promuovono "regina dei veleni"

Per un addetto ai lavori come un tossicologo, l'utilizzo delle sostanze velenose nei romanzi della Christie, è ancora più interessante: "Nei romanzi di Agatha Christie il veleno non è solo un mezzo narrativo, ma diventa parte di un vero e proprio ragionamento clinico e investigativo. Spesso l'avvelenamento viene scoperto attraverso l'osservazione dei segni e dei sintomi, più che tramite l'identificazione immediata della sostanza. È un approccio che richiama da vicino il lavoro quotidiano dei tossicologi clinici, i quali si trovano spesso a ipotizzare delle diagnosi partendo dalla ricostruzione dell'esposizione e a partire dal quadro clinico del paziente".