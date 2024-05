"Zelig Lab", su Mediaset Infinity e Italia 1 torna il laboratorio della comicità

Dal 28 maggio torna "Zelig Lab", il laboratorio della comicità alla ricerca di nuovi talenti.

Da stanotte, ogni martedì, in anteprima assoluta su Mediaset Infinity e, poi, in onda su Italia 1 da venerdì 31 maggio in seconda serata. A presentare le nuove leve della risata ci penserà Davide Paniate da anni volto del fratello maggiore in onda su Canale 5 e da tempo uno dei responsabili del laboratorio artistico di "Zelig", vera e propria fucina di talenti. Il programma andrà in onda dallo storico Zelig di viale Monza 140, a Milano