Rob è la vincitrice di X Factor 2025

Rob, ventenne di Trecastagni (Catania), all’anagrafe Roberta Scandurra, è una cantautrice che ama mettersi in gioco e sperimentare, raccontando se stessa nei suoi brani. Nel 2022 aveva già lasciato il segno vincendo il Tour Music Fest come “Artist of the year”, un traguardo che le ha aperto le porte di una borsa di studio per la Berklee di Boston, dove nel giugno 2023 ha frequentato un workshop di songwriting. Puntata dopo puntata, seguendo i consigli della sua giudice Paola Iezzi, Rob ha portato sul palco di X Factor un pop-punk personale e travolgente, conquistando pubblico e critica.