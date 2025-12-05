Rob è la vincitrice di X Factor 2025

Trionfa la giovane artista della squadra di Paola Iezzi. Secondo eroCaddeo (squadra di Achille Lauro)
© Ansa
Nella cornice maestosa di Piazza del Plebiscito, la finalissima di X Factor 2025 si è trasformata in una notte di pura emozione. A conquistarla è stata Rob, la più giovane in gara, la "underdog" che ha ribaltato ogni pronostico con la forza semplice e cristallina del suo talento. In finale ha superato eroCaddeo, della squadra di Achille Lauro, che si è aggiudicato il secondo posto; sul podio anche DELIA, guidata da Jake La Furia. Quarto classificato PierC, della squadra di Francesco Gabbani, per settimane considerato il favorito e amatissimo per la sua voce intensa.
Un traguardo che arriva dopo un percorso lungo e ricco di emozioni, dove i quattro finalisti hanno brillato episodio dopo episodio, crescendo sotto lo sguardo attento dei loro giudici. Quattro stili diversi, quattro personalità artistiche, che nei medley e soprattutto negli inediti hanno mostrato un potenziale che sembra pronto a esplodere. Rob ha conquistato tutti con la sua interpretazione magistrale: un medley vibrante tra "Un’emozione da poco" di Anna Oxa, "Bring Me To Life" degli Evanescence e "Ti Sento" dei Matia Bazar, fino ad arrivare al suo inedito "Cento ragazze", che ha fatto battere più forte i cuori in piazza.
Rob, ventenne di Trecastagni (Catania), all’anagrafe Roberta Scandurra, è una cantautrice che ama mettersi in gioco e sperimentare, raccontando se stessa nei suoi brani. Nel 2022 aveva già lasciato il segno vincendo il Tour Music Fest come “Artist of the year”, un traguardo che le ha aperto le porte di una borsa di studio per la Berklee di Boston, dove nel giugno 2023 ha frequentato un workshop di songwriting. Puntata dopo puntata, seguendo i consigli della sua giudice Paola Iezzi, Rob ha portato sul palco di X Factor un pop-punk personale e travolgente, conquistando pubblico e critica.
La serata a Napoli Circa 16mila persone hanno riempito Piazza del Plebiscito, avvolte nell’abbraccio del grande colonnato. Davanti ai loro occhi, l’enorme palco a forma di X ha accolto anche due super ospiti d’eccezione: una Laura Pausini pronta a ripartire per il suo tour mondiale e un travolgente Jason Derulo, che con il suo medley super pop ha fatto ballare l’intera piazza.