World Television Day, Publitalia '80 celebra il ruolo della tv multipiattaforma a sostegno della democrazia

"La TV multipiattaforma svolge un ruolo cruciale nel supportare la democrazia, soprattutto in questo anno significativo dal punto di vista elettorale, in cui circa la metà della popolazione mondiale è stata chiamata a votare. Con oltre due miliardi di aventi diritto al voto potenziali, il 2024 è di fatto il più importante anno elettorale della storia, il che ha reso essenziale per i cittadini l'accesso a informazioni attendibili. In questo contesto la TV emerge nuovamente come una piattaforma impareggiabile per la distribuzione di contenuti affidabili, un luogo in cui le persone possono tenersi sempre informate, valutando i diversi punti di vista e prendendo decisioni consapevoli. La TV multipiattaforma offre inoltre una copertura senza precedenti, raggiungendo trasversalmente le diverse fasce demografiche, creando connessioni significative con il pubblico ovunque si trovi e generando valore sia per gli spettatori che per i brand. Noi di egta siamo orgogliosi di sostenere la missione della televisione di connettere e informare il pubblico ovunque", afferma Laurent Bliaut, Presidente egta & Vice Direttore Generale Marketing, Strategy & Innovation TF1 Publicité.