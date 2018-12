W l’Italia Oggi e Domani, "titolo e marchio usati su Rete 4 sono legittimi"

Contrariamente a quanto alcuni siti web hanno incautamente riportato, evidentemente non avendo letto tutto il provvedimento, il Tribunale di Roma non ha affatto ordinato a RTI di cambiare il nome della trasmissione "W l’Italia Oggi e Domani" condotta da Gerardo Greco: al contrario, ha stabilito che il titolo e il marchio attualmente usati su Rete 4 sono assolutamente legittimi, per la semplice ragione che il marchio W L'ITALIA di RTL è "debole" e, spiega il giudice nella motivazione, "il nuovo marchio denominativo utilizzato dalla società resistente non costituisce contraffazione del marchio di cui è titolare la parte ricorrente e che l’uso di R.T.I. del segno raffigurativo, come modificato, non comporta una confusione tra i segni in discussione" quindi "si ritiene che non vi sia una condotta integrante concorrenza sleale o lesiva dei diritti di privativa spettanti alla parte ricorrente".