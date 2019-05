Virginia e Martina, le sorelle che combattono la diversità con la danza

Martina e Virginia sono sorelle e da sempre si spalleggiano. Virginia, la più grande delle due, è affetta da tetraparesi spastica per un errore medico nel giorno della sua nascita, ma ha sempre potuto contare sull’aiuto di sua sorella minore: “È il mio angelo, la mia ombra, la mia vita”.



Sì perché Martina non ha mai visto la diversità in Virginia e così le è sempre stata accanto, facendola giocare sulla spiaggia, sorreggendola sempre: “Le stavo sempre vicino perché avevo paura che cadesse. Per me lei è tutto”. Quando ha sei anni, Martina inizia a ballare e Virginia vuole subito emulare la sorellina più piccola. Daria, la maestra di danza, si rende conto dell’incredibile forza di Virginia e inizia a farla ballare.



Proprio grazie alla danza, Virginia riesce anche a camminare: “Prima ho ballato e poi ho camminato” racconta la ragazza a “Le Iene”. Le due sorelle iniziano così a danzare in coppia e vincono molti concorsi paralimpici. Adesso le due ragazze hanno anche fondato una scuola di ballo aperta a tuti, a disabili e persone normodotate, perché come dice Virginia: “Il ballo è unione”.