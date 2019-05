Manuel Bortuzzo, un cucciolo di cane per i suoi 20 anni

Arriva una sorpresa a quattro zampe per festeggiare i vent'anni di Manuel Bortuzzo, il nuotatore paralizzato da un proiettile vagante a Ostia. Si chiamerà Roy, in memoria del cagnolino che il ragazzo aveva da bambino ed è un dono dell'associazione "Il mio labrador" di Pollenza, un'organizzazione che si occupa di addestrare cani da compagnia per assistere le persone disabili.