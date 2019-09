Viktorija e Virginia Mihajlovic: "Nostro padre è un guerriero"

VIRGINIA: "IN ALCUNI MOMENTI MI DIMENTICO CHE E' MALATO" - "Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi", raccontano. Virginia ricorda il giorno in cui ha scoperto la terribile notizia: "Eravamo in Sardegna, ho sentito mia madre parlare al telefono con lui in camera. Sono andata di là, le ho chiesto cosa stesse succedendo e lei me l'ha detto in lacrime. Pensi sempre che queste cose non possano succedere alla tua famiglia, soprattutto a una persona che fa un sacco di sport come nostro padre. In questi giorni in cui è stato a casa, in alcuni momenti, quasi mi dimenticavo che fosse malato perché non mostra mai la sua sofferenza. È sempre lo stesso, si comporta come sempre", aggiunge.



VIKTORIJA: "UN INCUBO CHE SI E' AVVERATO" - Per la primogenita Viktorija invece è stato un vero e proprio incubo che si stava materializzando: "Da piccolina quando mi chiedevano di cosa avessi paura, rispondevo 'che mio papà si ammali'. Quando poi questa cosa è successa, non ricordo che reazione ho avuto, ho solamente pensato che si stava avverando l’incubo che avevo fin da bambina".