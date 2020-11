Video intimi diffusi in rete, il marito di Guendalina Tavassi: "Sto male"

"Ho voluto essere qui per cercare di risollevare il morale di mio marito Umberto, ma anche per dare forza alle tante donne a casa che stanno subendo lo stesso tipo di violenza". Guendalina Tavassi interviene così a "Live - Non è la d'Urso", dove torna a parlare dei suoi video hard rubati e diffusi in rete dagli hacker. Un gesto che ha ovviamente violato la sua intimità e quella di tutta la sua famiglia, come racconta lo stesso marito Umberto D'Aponte: "Ci hanno distrutto la vita, Guendalina per fortuna è più forte di me ma io sto proprio male per tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni".



Quindi l'uomo aggiunge: "Far vedere a tutti una cosa intima che conosciamo e condividiamo solo io e lei, magari ridendoci anche sopra con qualche battuta, mi fa stare davvero male, perché ci sono ragazze che per gesti simili non escono più di casa per la vergogna, o si sono suicidate".