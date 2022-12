A "Viaggio nella Grande Bellezza" serata evento su Gerusalemme

Si sta avvicinando il Natale, "Viaggio nella Grande Bellezza" vi porterà nella Basilica della Natività a Betlemme. Visiteremo anche altri luoghi meravigliosi della terra di Israele. Con Cesare Bocci, domenica 18 dicembre, in prima serata su Canale 5.

Emozione fortissima entrare nel Santo Sepolcro - "A Gerusalemme la ricchezza e il contrasto di fedi e culture è così forte che ti lascia frastornato. Soprattutto se, come me, la visitate per la prima volta", ha raccontato il conduttore a "Tv, Sorrisi e Canzoni". "È stata fortissima l’emozione di entrare nel Santo Sepolcro. Ma ricordo anche i viaggi che abbiamo fatto fuori dalla città e nel deserto. Per esempio a Qumran, dove hanno trovato in alcune anfore frammenti di un testo riconducibile all’Antico Testamento. E a Masada, l’altopiano dove gli ebrei resistettero per anni all’assedio dei Romani e alla fine, nel 73 d.C., pur di non arrendersi preferirono uccidersi a vicenda".

Viaggio tra le religioni - "Abbiamo incontrato autorità come il Patriarca dei Latini monsignor Pierbattista Pizzaballa e il rabbino responsabile del Muro Occidentale Shamuel Rabinovitch, l’archeologo Dan Bahat e la storica Antonella Bellantuono. Ma mi ha colpito soprattutto il dialogo con Adeeb Al-Hussein, che è il custode delle chiavi del Santo Sepolcro", ha spiegato Bocci. "Secoli fa, visto che i cristiani litigavano spesso su come gestire le regole del posto, si decise di affidare le chiavi a una famiglia musulmana. Gli ho chiesto: 'E se le perdi?'. E lui mi ha risposto: 'Non succederà mai. Sarebbe come perdere l’anima".