Al via su La5 la nuova edizione di "The Royal Saga": famiglie reali (e non) al centro di otto puntate

Dal 19 aprile, in seconda serata, famiglie reali (e non) al centro di otto speciali a cura della testata Tgcom24, condotti dalla giornalista esperta di costume, jet set, politica internazionale e dinastie reali, Lavinia Orefici. Il primo è dedicato a William&Kate e Harry&Meghan. In studio ci sarà come ospite Cesara Buonamici.

Al via su La5 la nuova edizione di "The Royal Saga" .

Tgcom24

Il programma tocca, in ciascun appuntamento, diversi temi, partendo dalle teste coronate storiche per arrivare ai reali del nuovo millennio. Con Lavinia Orefici in studio ci saranno Cesara Buonamici, Simona Branchetti, Federico Gatti, Silvana Giacobini, Antonio Caprarica, Giuseppe Brindisi.

19/04: THE ROYAL SAGA | TENSIONI A CORTE (ospite Buonamici)

Lavinia Orefici inizia parlando della monarchia più famosa del mondo, quella britannica, che sta attraversando uno dei momenti più incerti della sua storia recente. La malattia del re e della principessa del Galles mettono i Windsor, come istituzione e come famiglia, davanti a nuove sfide.

L’ultima apparizione di Kate Middleton era del Natale 2023 e, dopo mesi in cui si erano rincorse voci sulla sua salute, il 22 marzo scorso è arrivato il messaggio in cui lei stessa ha annunciato la malattia e chiesto privacy. La stampa non riesce fare a meno di Kate: nell’arco di 20 anni, la sua figura è diventata sempre più centrale nell’ambito della Firm.

Il programma ripercorre quindi la grande storia d’amore tra il principe William e Kate Middleton, anche con servizi realizzati nei luoghi più significativi del loro percorso, come l’università di St. Andrews in Scozia, dove è avvenuto il loro incontro.

Con l’arrivo di Meghan Markle nella vita del principe Harry, per i media, i due fratelli e le loro mogli erano diventati i nuovi Fab Four, ma la cosa ben presto si rivelerà una pia illusione.

La storia dell’attrice afroamericana, che entra a far parte della famiglia reale più blasonata al mondo è destinata a rimanere una favola. Oggi, dopo la fuga Oltreoceano, le accuse, i libri, le serie e le interviste, c’è ancora chi si domanda se Harry tornerà mai a essere il cadetto a pieno titolo…

Negli appuntamenti successivi:



26/04: THE ROYAL SAGA | Elisabetta II e il suo Erede (ospite Branchetti)

03/05: THE ROYAL SAGA | Re Carlo III (in collegamento Gatti)

10/05: THE ROYAL SAGA | I Re senza Corona (Buonamici)

17/05: THE ROYAL SAGA | Royal Babies (ospite Giacobini)

24/05: THE ROYAL SAGA | Reali nello Showbiz (ospite Brindisi)

31/05: THE ROYAL SAGA | Stile Reale (ospite Branchetti)

07/06: THE ROYAL SAGA | Diana e altri grandi amori (in collegamento Caprarica)