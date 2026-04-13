"Verissimo", weekend di ascolti record: si conferma leader di fascia

Per quanto riguarda la puntata di domenica, “Verissimo” si conferma leader - nonostante diversi eventi sportivi concomitanti- con 1.764.000 spettatori totali e il 14.81% di share individui (percentuale che sale al 20% sul target 15-34enni) nella prima parte e 1.784.000 spettatori totali e il 14.77% di share individui nella seconda.