"Verissimo", weekend di ascolti record: si conferma leader di fascia
Sabato il talk show condotto da Silvia Toffanin sfiora il 21% di share, domenica si conferma nonostante la concomitanza di diversi eventi sportivi
"Verissimo" continua a ottenere ascolti da record, sia il sabato che la domenica. Il talk show condotto da Silvia Toffanin nella puntata di sabato sfiora il 21% di share individui (20,87%) e si conferma leader della propria fascia, con 1.624.000 spettatori totali. A seguire, “Verissimo giri di valzer” ottiene il 17.76% di share individui, con 1.448.000 spettatori totali.
Per quanto riguarda la puntata di domenica, “Verissimo” si conferma leader - nonostante diversi eventi sportivi concomitanti- con 1.764.000 spettatori totali e il 14.81% di share individui (percentuale che sale al 20% sul target 15-34enni) nella prima parte e 1.784.000 spettatori totali e il 14.77% di share individui nella seconda.