Verissimo, Riccardo Scamarcio: "Golino? Nella vita non ci si lascia"

Tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di " Verissimo " in onda sabato 8 dicembre, c'è Riccardo Scamarcio . L'attore svela alcuni aspetti della sua vita privata e della sua carriera. A partire dal ricordo del collega e amico Ennio Fantastichini ("Per me è stata una persona determinante") fino all'ex Valeria Golino: "Ci siamo lasciati ma chi lo sa, magari... non ci si lascia mai nella vita".

Parlando di Fantastichini, scomparso l'1 dicembre, Scamarcio non ha trattenuto un moto di commozione: "Per me e per tanti altri attori che l’hanno vissuto è stata una persona determinante - racconta -. Ho cominciato con lui moltissimo tempo fa, in un film dal titolo "Prova a volare" e lui mi ha sempre protetto in scena, come un fratello più grande. Era un attore anarchico, libero, generoso e che ha sempre combattuto. A tratti era scontroso, aveva un’energia pazzesca, poteva fare anche paura quando si infervorava. Ma aveva, però, un cuore enorme e mi mancherà tanto. Gli mando un bacio grande ovunque sia: è stato un grande artista".



Per quanto riguarda invece Valeria Golino, con la quale è finita la storia sentimentale ma non quella professionale, a Silvia Toffanin ha spiegato che "è una grandissima attrice e regista. Lavorare con lei è stato, come sempre, essere a casa".



Oltre a Scamarcio tra gli ospiti c'è J-Ax, pioniere in Italia del rap, che ripercorrerà in studio i suoi 25 anni di carriera. A settembre, proprio a "Verissimo", Lory Del Santo aveva confidato il dramma della scomparsa di suo figlio e l’intenzione di entrare nella casa del Grande Fratello. Sabato Lory Del Santo racconterà se l’esperienza nel reality sia stata terapeutica per superare il dolore. Inoltre, ospiti del talk show due numeri uno della musica italiana Raf e Umberto Tozzi, che dopo 31 anni dal celebre brano "Gente di mare" sono tornati a cantare insieme. Infine, a "Verissimo" una coppia nella vita e sul palco Katia Follesa con suo marito Angelo e l’attrice Gabriella Pession.