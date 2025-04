“Verissimo”, record stagionale di ascolti per la puntata del sabato

Sabato pomeriggio, Silvia Toffanin ha ospitato in esclusiva Alice Campello, che ha raccontato la sua ritrovata serenità accanto al marito Alvaro Morata e la nuova vita che stanno costruendo insieme a Istanbul. Spazio anche a un intenso ritratto dell’attrice Micaela Ramazzotti, in uscita con il suo nuovo film 30 notti con il mio ex. Per la prima volta a "Verissimo", l’energia di Carlos Diaz Gandia, il coreografo spagnolo diventato virale sul web grazie al video in cui guida Gaia nella coreografia del brano Chiamo io chiami tu. Tra gli altri ospiti: Yari Carrisi Power, e direttamente dal serale di "Amici", Raffaella, ballerina eliminata nella scorsa puntata. In studio anche le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, tra le protagoniste del nuovo reality game di Canale 5 "The Couple – Una vittoria per due".