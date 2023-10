"Verissimo", nuovo record per il talk di Silvia Toffanin

Boom sul target 15-24enni: il talk show condotto da Silvia Toffanin ha segnato il 46.7% di share. #Verissimo si è posizionato tra i programmi più commentati sui social ed è entrato al primo posto nelle tendenze italiane su X. Il profilo Instagram, nel corso della settimana, ha raggiunto oltre 42 milioni di interazioni.

Sophie Codegoni: "Alessandro mi ha tradito con la sua ex"

Ospiti della puntata Sophie Codegoni e Nathan Falco Briatore, con mamma Elisabetta Gregoraci. L'ex gieffina e influencer ha raccontato per la prima volta la verità sulla fine della storia d'amore con Alessandro Basciano, che l'ha resa mamma qualche mese fa di una bimba. "Mi ha tradito con la sua ex, che mi ha scritto su Instagram per dirmi che avevano passato tre giorni insieme a Ibiza. Ho foto e video di loro insieme, in camera e in macchina".