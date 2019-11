"Verissimo", Raz Degan: "C’è un nuovo amore nella mia vita"

C’è un nuovo amore nella vita di Raz Degan. A confermarlo, dopo gli indizi rilasciati sui social, è lo stesso attore che a "Verissimo" ammette di avere una nuova relazione. "È una sirena", ironizza Degan ed aggiunge: "Sto molto bene con lei". Nonostante l'insistenza di Silvia Toffanin il modello israeliano riesce ad evitare di rispondere abilmente senza fornire ulteriori dettagli sulla sua love story.

"Non posso dire molto, significherebbe entrare nella sua vita privata", spiega l’ex marito di Paola Barale sottolineando di non amare molto mettere in piazza la propria intimità. "Ho sempre difeso la mia privacy, sono un po’ antico, non mi piace mettere la mia vita privata sui social", conclude Degan. Certo è che è stato proprio lui, con una foto su Instagram, a dare il via ai pettegolezzi sulla sua nuova storia.