Lui è un simbolo della musica italiana a livello internazionale. Silvia Toffanin accoglierà il maestro Andrea Bocelli, da domenica 21 settembre nelle sale di tutto il mondo con “Andrea Bocelli: Because I Believe”, film che racconta la sua vita e la sua lunga e luminosa carriera. Al suo fianco, in studio, anche la moglie Veronica. A Verissimo, le emozioni di Simona Ventura, al debutto come conduttrice della nuova edizione di “Grande Fratello”, in onda su Canale 5 dal 29 settembre. E ancora, intervista ritratto per un’attrice e regista di grande talento: Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film “Duse”. Inoltre, a Verissimo la storia di Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili. Infine, spazio a una vicenda drammatica e toccante. In studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.