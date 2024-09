Prima intervista a "Verissimo" per Alice D’Amato, la ginnasta vincitrice di una leggendaria medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

In studio Beatrice Luzzi, nuova opinionista accanto a Cesara Buonamici nell’edizione di “Grande Fratello”, in partenza lunedì 16 settembre su Canale 5.

Inoltre, tutte le emozioni di Pierpaolo Pretelli, in attesa dalla sua compagna Giulia Salemi di un bambino.

In studio anche le future nozze di Laura Freddi e il racconto di Rossella Brescia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo complicato.

Infine, intervista a tutto tondo per Neslihan Atagül, l’attrice, in dolce attesa del suo primo bebè, che nella serie “Endless Love” interpreta la protagonista Nihan.