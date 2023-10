Gli ospiti di "Verissimo" di sabato 28 ottobre

Prima intervista a "Verissimo" per Sara Doris, in uscita con un libro su suo padre, Ennio Doris. Spazio alla storia di Heidi Baci, concorrente che alcune settimane fa ha lasciato a sorpresa la casa del “Grande Fratello”. Inoltre, saranno ospiti l’attrice Selin Yeninci, volto di Saniye nella celebre soap “Terra Amara”, Paola Barale e infine, Vladimir Luxuria, per la prima volta intervistata con la sua splendida mamma.