A "Verissimo" Diletta Leotta racconta il suo momento magico in attesa de "La Talpa"

In esclusiva, sarà a Verissimo per parlare del suo momento magico Diletta Leotta, che prossimamente debutterà su Canale 5 alla conduzione della nuova imperdibile edizione de “La Talpa”. In studio le tre regine di “Grande Fratello”: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. E da “Io Canto Generation” tre dei sei capisquadra: Anna Tatangelo, Mietta e la new entry di questa edizione, Lola Ponce. Alla vigilia del suo 77esimo compleanno sarà ospite Riccardo Fogli con la moglie Karin e la loro Michelle. E ritratto di famiglia anche per l’ex pugile Clemente Russo presente con la moglie Laura Maddaloni e le loro tre figlie. Infine, Silvia Toffanin accoglierà nel talk Virginia Mihajlović, figlia del grande Siniša e giovane mamma di due bambini.