Domenica a "Verissimo", in esclusiva, Heather Parisi si racconterà in un’intensa intervista. Nel primo appuntamento domenicale anche Filippo Bisciglia che, dal 10 settembre, tornerà su Canale 5 con la versione autunnale di "Temptation Island". E direttamente dall’edizione sbanca ascolti trasmessa quest’estate, sarà in studio una bellissima coppia, quella formata da Siria e Matteo. Inoltre, spazio a un attore amatissimo, Lino Banfi, accompagnato per la prima volta dalla nipote Virginia, che presto lo renderà bisnonno. E per i fan della nuova serie di Canale 5 "Endless Love", sarà a "Verissimo" Rüzgar Aksoy, l’attore che interpreta il personaggio di Tarik.