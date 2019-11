“Verissimo”, Giusy Ferreri e la sua carriera: “Tiziano Ferro è il regalo più grande, ha prodotto il mio primo album”

“Tiziano Ferro mi ha fatto il regalo più grande della mia vita perché ha prodotto il mio primo album, ‘Gaetana’, che ha avuto un grande successo”. Giusy Ferreri si racconta in un’intervista a “Verissimo”, dai primi passi della sua carriera al rapporto con la figlia Beatrice. Il rapporto tra i due artisti diventa indissolubile già dodici anni fa, quando per la finale di "X Factor" il cantautore ha scritto per Giusy il brano “Non ti scordar mai di me”, poi diventato un grande successo. La cantante intona il brano anche in studio a “Verissimo”, accolta da un grande applauso del pubblico. “Mi ricordo quel periodo e quella grandissima e magica occasione, era da anni che facevo tentativi, non vedevo l’ora di emergere”, spiega Giusy Ferreri a proposito del suo rapporto con Tiziano Ferro.

L'attrice racconta poi anche della figlia e delle canzoni scritte per lei: molte sono contenute nell'album "Girotondo", lavorato e prodotto quando portava la bimba in grembo.