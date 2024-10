“Magalli-Volpe”, un caso mediatico e giudiziario lungo sette anni. Dopo due processi e tre sentenze, in esclusiva, saranno per la prima volta insieme a Verissimo Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Sarà ospite, questa volta in veste di scrittore, Gerry Scotti, in uscita con il suo secondo libro dal titolo “Quella volta”.

Nel giorno del suo compleanno Federica Panicucci verrà festeggiata in studio con tante sorprese ed emozioni speciali. E ancora, Eleonora Giorgi con i figli Paolo e Andrea, Paola Caruso e Piera Maggio con il ricordo sempre vivo e pieno di tenerezza per la sua Denise, scomparsa ormai da vent’anni.