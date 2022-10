"Verissimo" è leader assoluto di fascia

Silvia Toffanin

ha intervistato Belen Rodriguez, pronta a tornare sul palco de "Le Iene" e Vanessa Incontrada dietro al bancone di "Striscia la notizia" affianco ad Alessandro Siani.

E ancora, a Verissimo la vita piena di gioie, ma anche di dolori dell’attrice Lucrezia Lante della Rovere e i primi splendidi 40 anni di Arisa, tornata nella scuola di "Amici" in veste d’insegnante di canto.

Le dichiarazioni di Arisa

- "Mi piacerebbe adottare un bambino, anche da sola - ha detto Arisa a Verissimo - Quando ami davvero, ti rendi conto che l'amore è una magia che ti cambia. Non deve durare per sempre, ma il vero amore rimane con te per sempre. Penso che sia amore quando gioisci per un'altra persona e per la sua felicità, anche quando sai che il motivo di quella felicità non sei tu".

La confessione di Belen

- "Siamo ancora sposati - Belen Rodriguez parla così della sua storia d'amore con Stefano De Martino, da cui, nonostante i vari tira e molla, non ha mai divorziato - Abbiamo fatto scadere per due volte la richiesta di divorzio. La prima volta siamo tornati insieme poco dopo, quindi è stata annullata. La seconda, invece, il giudice ha preferito aspettare e abbiamo fatto in tempo a rimetterci insieme di nuovo".