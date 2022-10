"Verissimo" è leader assoluto di fascia anche nell'edizione domenicale

Protagonista della puntata di domenica Paolo Bonolis, da qualche giorno in libreria con “Notte fonda”. A 18 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, Piera Maggio è stata ospite a "Verissimo" per presentare il libro “Denise – Per te, con tutte le mie forze”. E ancora, prima intervista di coppia per Rita Rusic con il fidanzato Cristiano.

Paolo Bonolis e il legame con la moglie Sonia

- Nello studio di "Verissimo" Paolo Bonolis ha parlato anche di Sonia Bruganelli e del suo ruolo come opinionista al "Grande Fratello Vip": "Sonia è molto brava, lucida e ha una peculiarità che in casa talvolta ha creato problemi ma molto spesso li ha risolti e cioè quella di non tenersi nulla per sé. Per il tipo di trasmissione è perfetta come cosa. È una donna brillante che cammina con serenità nel territorio del reality".

Rita Rusic: "Con Cristiano sono felice" -

Entrambi ospiti nel salotto di "Verissimo", il modello e la produttrice cinematografica, confidano di avere ben trentuno anni di differenza e che per loro l'età non è mai stata un problema: "Trovo giusto e corretto che anche una donna sia libera di voler bene a una persona che ha meno anni, come lo è l'uomo. Credo e spero non si formalizzi più nessuno per questo" ha aggiunto Rita Rusic.

