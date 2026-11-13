A "Verissimo" Serena Autieri, Lorella Cuccarini e tre sopravvissuti al rogo di Crans–Montana

Sabato 14 e domenica 15 novembre su Canale 5, appuntamento con "Verissimo", condotto da Silvia Toffanin.
Sabato ore 16.30
A "Verissimo" l'attrice e cantante Serena Autieri, in scena a Milano con il musical Moulin Rouge. Il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con "Ore 11" e "Verità nascoste", sarà ospite, per la prima volta, con la moglie Sara Venturi. E ancora, non mancheranno le emozioni per Benedicta Boccoli. Inoltre, la coreografa Veronica Peparini parlerà della truffa telefonica di cui è stata vittima nei giorni scorsi. Spazio poi al percorso personale e professionale del ballerino e coreografo Umberto Gaudino.
Infine, Verissimo ricorderà Toni Capuozzo, grande giornalista e uomo di profonda sensibilità, scomparso giovedì 12 novembre, all'età di 77 anni, riproponendo la sua ultima intervista, rilasciata lo scorso maggio a Silvia Toffanin.
Domenica, eccezionalmente, alle ore 17.00
Tra gli ospiti dell'appuntamento domenicale, con oltre 40 anni di carriera e 35 di matrimonio, si racconterà Lorella Cuccarini. Inoltre, Silvia Toffanin accoglierà, per una intensa intervista, Leonardo Bove, Kean Talingdan e Francesca Nota, tra i ragazzi coinvolti nel rogo di Crans-Montana e in uscita con un libro in cui ripercorrono la loro storia, dal titolo: "Quando finisce la notte".