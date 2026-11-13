A "Verissimo" Serena Autieri, Lorella Cuccarini e tre sopravvissuti al rogo di Crans–Montana

A "Verissimo" l'attrice e cantante Serena Autieri, in scena a Milano con il musical Moulin Rouge. Il giornalista Milo Infante, in onda su Retequattro con "Ore 11" e "Verità nascoste", sarà ospite, per la prima volta, con la moglie Sara Venturi. E ancora, non mancheranno le emozioni per Benedicta Boccoli. Inoltre, la coreografa Veronica Peparini parlerà della truffa telefonica di cui è stata vittima nei giorni scorsi. Spazio poi al percorso personale e professionale del ballerino e coreografo Umberto Gaudino.