"Verissimo" ancora leader di fascia con quasi il 18% di share

Da video

Nuovo successo per "Verissimo", il talk show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il programma si conferma saldamente al vertice di fascia con 2.848.000 spettatori totali, per una share del 17.69% (17.17% di share sul target commerciale). Ottimo risultato per “Verissimo giri di valzer”: 2.858.000 spettatori totali, share del 15.57% (share del 15.70% sul target commerciale).