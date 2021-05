"Verissimo - Le Storie" ricorda Carla Fracci con l'ultima emozionante intervista

Ufficio stampa

Il primo appuntamento con "Verissimo - Le Storie" (in onda sabato alle 16 su Canale 5) è dedicato a Carla Fracci, appena scomparsa. Per ricordarla andrà in onda l'intensa intervista rilasciata dall'étoile a Silvia Toffanin a gennaio. L’indiscussa icona della danza mondiale, parlando proprio di come vivesse il passare del tempo, affermava: "Lo devo accettare. Così si nasce e così si muore. Bisogna essere pronti anche a questo".