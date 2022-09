Venezia 79, Can Yaman e Francesca Chillemi arrivano insieme e la folla grida: "Fate l'amore"

Un invito quest'ultimo che imbarazza non poco i due attori protagonisti della nuova fiction di Canale 5 "Viola come il mare". Yaman non si scompone e risponde: "Il prossimo anno...".

Su un loro possibile flirt si vocifera da tempo, anche se con pochi fondamenti di verità, visto che Francesca Chillemi ha un compagno, Stefano Rosso, che è anche padre di sua figlia, nata nel 2016, e che ieri è arrivato al Lido.

Né l'attrice né Yaman hanno comunque mai voluto commentare i rumor su una loro possibile relazione, e i loro silenzi non hanno fatto che alimentare il gossip. Le voci su una loro relazione segreta avevano cominciato a diffondersi dopo che nel novembre scorso erano circolati degli scatti di Can e Francesca mentre uscivano dallo stesso appartamento. Immagini sulle quali i due attori non si sono mai espressi.

Il loro arrivo insieme, sorridenti e complici, a Venezia, era atteso da molti. Al Lido i due si sono fatti immortalare posando proprio come una coppia.

Sicuramente una coppia da fiction, quella che partirà a breve su Canale 5, ispirata al romanzo “Conosci l'estate?” di

Simona Tanzini

e che narra di Viola (Francesca Chillemi), giornalista tv romana che, a seguito della morte di una ragazza di buona famiglia, originaria di Palermo, città in cui lei si è trasferita, scoprirà un talento speciale per l’investigazione e comincerà a collaborare con Francesco Demir, ispettore di polizia che si occupa di indagare sui casi di cronaca della città. Il loro rapporto però inizia in maniera turbolenta perchè i due hanno caratteri davvero differenti e spesso si scontrano. Col tempo però la giornalista e l’ispettore iniziano ad andare sempre più d’accordo...

Per risolvere i vari enigmi la protagonista utilizza quello che è un vero e proprio dono: la sinestesia che le permette di associare a ogni persona un colore e, a partire da questo, un particolare stato d’animo.

La serie, una light crime, di 6 puntate, sarà presentata al Lido il 6 settembre, e oltre ai due attori protagonisti, ci sarà anche il regista Francesco Vicario.



Dopo aver confermato la sua grande presa sul nostro pubblico con le due fiction andate in onda a inizio estate, "Mr. Wrong" e "Daydreamer", Yaman si prepara anche alle riprese del remake in chiave contemporanea del kolossal "Sandokan", il cui progetto era stato annunciato già lo scorso anno, ma che ancora non sembra in procinto di partire.