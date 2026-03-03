"Vanina 2", cosa c'è da sapere sulla fiction con Giusy Buscemi

La seconda stagione di "Vanina" è stata girata in Sicilia e in particolare a Catania. Il regista della fiction, Davide Marengo, parla dell'importanza delle location che si intrecciano perfettamente con la storia: "È stato bello tornare a Catania per la seconda stagione di Vanina, rientrare in intimità con la città, con le persone che la abitano e che l'affollano, reimmergersi nelle sue vie assolate, ritrovare i locali, gli odori, gli scorci che mi sono sempre restati in testa. Insieme a Giusy Buscemi, agli altri protagonisti della serie e alla troupe abbiamo continuato a inquadrare la città come se non fossimo mai andati via e ancora una volta ci siamo scoperti affascinati e ci siamo ritrovati come a casa".