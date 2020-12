"Up and down, un Natale normale": Paolo Ruffini su Italia 1 la sera di Natale

Venerdì 25 dicembre, in prima serata, Italia 1 festeggia la notte di Natale con “Up&Down – Un Natale Normale”, lo spettacolo che Paolo Ruffini porta in scena con gli attori disabili della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius.



“Mai come quest’anno il Natale è curioso e particolare, e allora vorremo fare questa carezza di Natale, io con i miei amici che hanno tanti tipi di svantaggi, ci sono anche alcune persone con la sindrome di down", spiega il comico e presentatore, ospite di "Mattino Cinque.



“Ci sono tante persone note, saranno interviste improbabili a ospiti eccezionali - racconta con entusiasmo Ruffini, che nel salotto di Federica Panicucci aggiunge - Alcuni pensano che io sia un filantropo, invece è una questione egoistica, quando sono con loro sto tanto bene".