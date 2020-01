“Uomini e Donne”, Tina e i commenti cattivi sui corteggiatori di Sara

Tina Cipollari a “Uomini e Donne” non risparmia i commenti cattivi sui corteggiatori di Sara. “Diciamo che sono scesi questi” è il primo giudizio senza freni dell’opinionista. La vittima prescelta da Tina è stato il povero Francesco: del ragazzo è stata perfino messa in discussione l’altezza con tanto di prova del metro visto che l’opinionista continuava a ripetere: “Non è alto 1,92. Non può essere. Ma non è possibile”. Poi le critiche sono proseguite sulle sue scelte di vita: quando lui ha espresso il desiderio di avere più stabilità la risposta di Tina non si è fatta attendere: “Quando uno cerca qualcosa di stabile, chiama “Uomini e Donne”, si sa!”.