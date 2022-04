"Uomini e Donne", le frecciatine di Tina Cipollari fanno piangere Pinuccia

Da Gemma a Pinuccia, senza escludere nemmeno Lucia:

Tina Cipollari

Trono Over

"Uomini e Donne"

Gemma Galgani

ritocchi estetici

è un fiume in piena e ne ha per tutte le principali dame del, senza risparmiare alcuni colpi di scena. Durante la puntata diin onda giovedì 7 aprile, l'opinionista prende di mira prima, scherzando suiche a suo dire potrà mostrare quest'estate: "Lei quest'anno ha dato l'esclusiva a un noto settimanale per il primo topless della stagione, me l'ha riferito lo stesso direttore della rivista".

Lo show della Cipollari è però solo all'inizio, perché poco dopo le sue frecciatine si spostano su

Pinuccia

lacrime

nuova selezione

, criticata per non sorridere mai e per prendersi gioco di Alessandro. Un attacco al quale la dama risponde con delleche però non sembrano smuovere Tina, la quale rilancia: "Quando inizierà la, me ne voglio occupare io. Le scelgo personalmente e quest'anno manderò via parecchie persone".